୭,୯୯୩ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି ପିଲା;ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି, ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଏହି ରାଜ୍ଯ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି । ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ପଢିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପିଲା । ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ଯ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ପୁରା ରିପୋର୍ଟ…

ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ UDISE ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 7,993ଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଛାତ୍ର ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅଛି, କୌଣସି ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଓ କାହାକୁ ମଧ୍ଯ ପଢାଯାଉନାହିଁ , ତଥାପି ସେଠାରେ 20,817 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏପରି ସ୍କୁଲ ଯାହା ଅନେକ ଦିନରୁ ଖୋଲା ରହିଛି , ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷର ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ ।

ଏହିପରି ବିଦ୍ଯାଳୟ ସଂଖ୍ଯା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ଯରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ।  ଏଠାରେ 3,812ଟି ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 17,965 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 2,245ଟି ସ୍କୁଲରେ 1,016 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 463ଟି ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି 223 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ 81ଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି।

ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି: ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡିକରେ ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛାତ୍ର ନାମଲେଖା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ନକରିବା।

ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। 2023-24 ରେ, ସାରା ଦେଶରେ 12,954 ଟି ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 2024-25 ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 7,993 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଟା ଉନ୍ନତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ।

ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବି ‘ଖାଲି ସ୍କୁଲ’ ନାହିଁ: ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି।

ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, ଆସାମ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ସିକିମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ବିଦ୍ଯାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସିଟ ପୁରଣ ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଦିଉ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ  ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାମଲେଖା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ କି ଶିକ୍ଷା ନୀତି ବହୁତ ସୁଦୃଢ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ: ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ।  ଏଣୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ଯକୁ ଏବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।

