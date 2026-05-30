ଓଭରଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଖରାପ ହୁଏ ୱାସିଂ ମେସିନ! ଥରକରେ କେତୋଟି କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଠିକ୍

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ହେଲେ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ମେସିନ୍ କୁ ଖରାପ କରିପାରେ?
ମେସିନ୍ ସମ୍ଭାଳିବା କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋଡିଂ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେତେ ପୋଷାକ ଧୋଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୋଷାକ ଓଭରଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, ଏହା ମେସିନର ଡ୍ରମ୍ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।
ଏହା ମୋଟରକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିପାରେ ଏବଂ ପୋଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଓଭରଲୋଡିଂ ଯୋଗୁଁ ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ; ଫଳସ୍ୱରୂପ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଧୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଧୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ମଇଳା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇଯାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାସିଂ ମେସିନର ଏକ କ୍ଷମତା ଅଛି:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାସିଂ ମେସିନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଯେପରିକି ୬ କିଲୋଗ୍ରାମ, ୭ କିଲୋଗ୍ରାମ, କିମ୍ବା ୮ କିଲୋଗ୍ରାମ। ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ଏଥିରେ ଓଭରଲୋଡ୍ କରିବା ଉଚିତ।
୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ମେସିନ୍: ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୦ଟି ପୋଷାକ (ହାଲୁକା ସାର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ)।
୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ମେସିନ୍: ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ରୁ ୧୩ ଟି ପୋଷାକ।
୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ମେସିନ୍: ଏକ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪ ରୁ ୧୬ ଟି ପୋଷାକ।
ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ‘୧-ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ’ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ:
ମେସିନରେ ପୋଷାକ ଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଉପରେ ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପୋଷାକ ଏବଂ ଡ୍ରମ୍ ର ଉପର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ଗତି କରେ, ତେବେ ଲୋଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏମିତି କଲେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିବ:
ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଡ୍ରମ୍କୁ ସବୁବେଳେ କେବଳ ୭୦-୮୦% ପୂରଣ କରନ୍ତୁ; କେବେବି ମେସିନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ମୋଟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।
ସବୁବେଳେ ଭାରୀ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ହାଲୁକା ପୋଷାକକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ପକାନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ୱାସିଂ ମେସିନକୁ ଓଭରଲୋଡିଂରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ; ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ପୋଷାକ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।