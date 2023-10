ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଓୱେସିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା; ‘୮୦ ବର୍ଷ ଧରି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାଟିରେ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ’

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ-ଏ-ଇତେହାଦୁଲ ମୁସଲିମିନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ । ଇସ୍ରାଏଲ ଗତ ୮୦ ବର୍ଷ ଧରି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଜମି ଦଖଲ କରି ଆସୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜୟପୁରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଗତ ୮୦ ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଜମି ଦଖଲ କରିଛି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆରବମାନଙ୍କ ଦେଶ, ଯେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦେଶ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦେଶ।

ଭାରତ ସର୍ବଦା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି । ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ।ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓୱେସି ଅଲ-ଅକ୍ସା ମସଜିଦ୍ର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗାଜା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହିଂସା ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ। ମସଜିଦ-ଏ-ଅକ୍ସାରେ ଜନବସତି ରହିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓୱେସି କହିଥିଲେ, ୨୧ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "I would like to tell the people of our nation that Mahatma Gandhi had said that Palestine is the land of Arabs just like England is the land of English and France is the land of French… We always felt that… pic.twitter.com/ppqNsflpu0

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 21, 2023