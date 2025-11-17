ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହାଦେବଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ନାମ କଣ? ଅଧେଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଉତ୍ତର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ବାବଦରେ ତ ଜାଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ତିନି ଝିଅଙ୍କ ନାମ କଣ...

Daughter Of Lord Shiv: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତିନୋଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି?

ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ, ଜ୍ୟୋତି ଓ ମନସା ନାମକ ତିନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।

ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ: ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ନହୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ୧୦୦ ପୁ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ତାଙ୍କ ପରି ।

ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଦୁଃଖ ହରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ । ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଜ୍ୟୋତି: ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକର ଆଉ ଏକ ନାମ । ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏହି ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାବଦରେ ୨ଟି କଥା ଅଛି । କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ।

କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କପାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଲୋକରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ।ତାମିଲନାଡୁରେ କେତେକ ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଭାରତର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦେବୀ ରେକି ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ।

ମନସା: ମନସା ଦେବୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତୃତୀୟ କନ୍ୟା ଥିଲେ । ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାପର ବିଷରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଥାଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସୀ କନ୍ଦରୁ ଦ୍ବାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।

କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ହରିଦ୍ବାରରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ମନସା ଦେବୀ କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ।

