ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର

ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା।

By Subhasmita Das
CELLNET

ବନାରସ: ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଭୋର ୪.୧୫ ମିନିଟରେ ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।

ତାଙ୍କ ଝିଅ ନମ୍ରତା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମିର୍ଜାପୁରରେ ଘରେ ଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ବାରାଣାସୀରେ କରାଯିବ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ BHUର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗାନ୍ଧି…

ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଭୟ, ଦଶହରାକୁ…

ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଛାତି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତିନି ସପ୍ତାହର ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର BHUରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ମିର୍ଜାପୁର ଆଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ସେବା ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।

ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର କିଏ: ଆଜମଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ବାରାଣାସୀକୁ ନିଜର କର୍ମଭୂମି କରିଥିଲେ। ସେ କଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନାରସ ଘରାନାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ।

୨୦୧୦ରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଏବଂ ଯଶ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରାଣାସୀ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକ ହୋଇଥିଲେ।

ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ବନାରସ ଘରାନାର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାର, ଏହି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ, ତାଙ୍କର ଠୁମରୀ, ଦାଦରା, ଚୈତି ଏବଂ ଭଜନ ଗାୟନରେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଏହା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗାନ୍ଧି…

ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଭୟ, ଦଶହରାକୁ…

IND vs WI 1st Test: ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11 ରେ…

ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ…

1 of 15,913