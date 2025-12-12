ରହସ୍ଯମୟୀ ଭଣ୍ଡାରଘର; କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଶୁଭେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ! ବହୁ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପଦ୍ମନାଭସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିରର ସପ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରଘର…

ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ଯ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରହସ୍ଯମୟୀ ମନ୍ଦିର। ଖୋଲେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିରର ସପ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଘର। କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ଯ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ତଳେ ସାତୋଟି ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଏହି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ଖୋଲିବା ପରେ, ହୀରା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସିଂହାସନ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଭୁଲରେ ସାହସ  କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ଯ ରହିଛି। କାହିଁକି ଏହାର ଦ୍ବାରା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ କହୁଛି ପୌରାଣିକ କଥା…

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

EPFO: ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ…

କରେନ୍ସି କମାଲ: ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ 1 ହଜାର…

ପଦ୍ମନାଭସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିର ସପ୍ତମ କବାଟରେ କୌଣସି ତାଲା ଲାଗିନାହିଁ, ଏହାସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ସେ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କବାଟର ଆଗରେ ଦୁଇଟି ସାପର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ କି ଯଦି କେହି ବି ଏହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି।

କୁହାଯାଏ କି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହି କବାଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା, ଏପରିକି କିଛି ସାପଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏପରିକି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେବେ ଠାରୁ ଏହା ଏକ ରହସ୍ଯମୟୀ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ରହିଛି।

କୁହାଯାଏ ଯେ ସପ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରେ ଛଅଟି ଭଣ୍ଡାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାଗ ପାଶମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଏହାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ।

କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦ୍ୱାର କେବଳ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୋହିତ ଖୋଲିପାରିବେ ଯାହାଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ମନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି।ପଦ୍ମନାଭସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତ୍ରାବଣକୋରର ରାଜା ମାର୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

EPFO: ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ…

କରେନ୍ସି କମାଲ: ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ 1 ହଜାର…

କ’ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ୫୦ ପଇସା ଓ ଟଙ୍କିକିଆ…

୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ପଡୁଛି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ…

1 of 25,142