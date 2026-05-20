୩ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଓ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଲୋକାଲ ଗାଇଡ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟାକାରେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ପରଭେଜ ଓ ବଶୀର ଅହମ୍ମଦ ନାମକ ଦୁଇ ଲୋକାଲ ଗାଇଡ୍ଙ୍କ ନୀରବତା ପାଇଁ ଘଟିଛି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକା ଯାଇପାରି ଥାଆନ୍ତା। ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାଆନ୍ତା ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଏଏନ୍ଆଇ)ର ଚାର୍ଜସିଟରୁ ଆଜି ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଚାର୍ଜଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି; ଆକ୍ରମଣର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ ୨୧ ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କୀ ଫୌଜଲ ଜଟ୍ଟ ଓରଫ ସୁଲେମାନ, ହବିବ ତାହିର ଓରଫ ଛୋଟୁ ଓ ହମଜା ଅଫଗାନୀ ପହଲଗାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ।
ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛି, ଏନ୍ଆଇଏ ସାମ୍ନାରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନରେ ବଶୀର ଅହମ୍ମଦ କହିଛି, ସେ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବଶୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ପରଭେଜଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ପରଭେଜ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟା ସମୟରେ ବଶୀର ଇସାରା କରି ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଡାକି ପରଭେଜର କୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା।
ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମୁତାବକ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଥିଲା। ବଶୀର ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଚେହେରା ଓ ହାବଭାବ ଦେଖି ସେ(ବଶୀର) ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ‘ମୁଜାହିଦ୍’ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଥିବେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ କ୍ଲାନ୍ତ ଓ ଶୋଷିଲା ବୋଲି କହି ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ନାଁରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରଭେଜ ଓ ବଶୀର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ଚା ପିଆଇଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ୩ ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେହି କୁଡିଆରେ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ।
ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଆତଙ୍କୀମାନେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା, ପହଲଗାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କ୍ୟାମ୍ପ, ସେନାର ଗତିବିଧି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଏନ୍ଆଇଏର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ପରଭେଜ ଓ ବଶୀର ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପରଭେଜ ଓ ବଶୀର ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ଟି ରୁଟି ଓ ତରକାରୀ ପ୍ୟାକ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କୀମାନେ ନିଜ ସହିତ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ସସ୍ପ୍ୟାନ ଆଦି ଆଣିଥିଲେ।
ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଆତଙ୍କୀମାନେ ପରଭେଜକୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ ପରଭେଜ ଓ ବଶୀର ସେହି ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବୈସରନ ପାର୍କ ବାହାରେ ଥିବା ବାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ଦୁହେଁ ଦୁଇଜଣ ପର୍ୟ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ବୈସରନ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପର୍ୟ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନଜର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ତଳେ ପହଲଗାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଉପରେ ବୈସରନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଇଡ଼୍ ଚୁପଚାପ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୨ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ପହଲଗାମରେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଯାଇଥିଲା ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୨ ଜଣ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ କରିଥିଲା ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା।