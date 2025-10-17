ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ; ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସମତି ପରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଜାଣନ୍ତୁ…
ପୁଣି ବଢିଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟ ସୀମା..
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ସମୟ ସୀମାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ପରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଏବେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶର ଆଲୋଚନା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ସମୟ ସୀମାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କତର ଠାରେ ଏବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଏନେଇ ପୁଣି ଅପଡେଟ ଆସି । ମାତ୍ର ସେପଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦେଶ ଏବେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ସମୟ ସୀମା ବଢାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇସାରିଛନ୍ତିା ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ପାକିସ୍ତାନ କହିଥିଲା କି ଆଫଗାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।ଏପରିକି ଟିଟିପିର ଲିଡର ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଏଣୁ ଟିଟିପି ଲିଡରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲା । ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ।
ଏଥିରେ ଅନେକ ସେନାର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଭୟାନକ ଲଢେଇ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।