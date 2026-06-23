ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ, ଏବେ ଭାରତ ଦେଲା ଏଭଳି କଡ଼ା ଜବାବ

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବବୃତି ଦେଇଥାଏ।

By Priyanka Das

Indus Waters Treaty: ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍‌ଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଉପରେ ଭାରତର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍‌ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ଦେବା ଭଳି ବ୍ୟାନ ଉପରେ ଭାରତ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ମନଗଢ଼ା ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପିଓକେରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ୍ ନୀତି ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଲା ଭାରତ

ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାକିସ୍ତାନର ବେଆଇନ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ପୁରୁଣା ନୀତିର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ, ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ହନନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପୋଲିସର ବର୍ବରତା, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ସହାରା ନେଇଛନ୍ତି।’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ…

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍‌ଙ୍କ ଫମ୍ପା ଆବାଜ

ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୋହରାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ବନ୍ଦ ନକରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଏହା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାର ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ।’

ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ‘ପାଣି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଯଦି ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ।’

କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇଲା ଭାରତ

ଭାରତ ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି, ୧୯୬୦ ଅଧୀନରେ କଥିତ ଭାବେ ଗଠିତ ତଥାକଥିତ ‘କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ’ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ, ୧୫ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଠିତ ତଥାକଥିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କୋର୍ଟ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି।

ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୦ ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଗତ ବର୍ଷ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ନକରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ…

ପ୍ରବେଶ କରିବାର ୧୧ ଦିନ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ…

କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ…

1 of 29,652