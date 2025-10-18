ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର
'ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା...'
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ଆବୋଟାବାଦର କାଲୁଲସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀରେ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ଜବାବ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଘାତକ ଜବାବ ଦେବ।
ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ମୁନିର କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିଶାଳତାର ଭ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ। ସେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନବାଜିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବାକି ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ମୁନିର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମୁନିରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଇତିହାସ:
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୀମ ମୁନିର ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ, ଆମେରିକାର ଟାମ୍ପାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୦ ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଏହି ବୟାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ଦେଲା ଉଚିତ ଜବାବ:
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ବୟାନକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର-ବିବାଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ ଏପରି ବିପଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ।