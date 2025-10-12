ତାଲିବାନୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଧମକ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି, ଭାରତକୁ ବି କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍
ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖ ଶନିବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଫଗାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି ଏକ କଡ଼ା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ନକଭି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ “ଆଗ୍ନେୟା ଏବଂ ରକ୍ତର ଖେଳ” ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉପରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଫଗାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ବିନା ପ୍ରରୋଟନାରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାର ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ।
ନକଭି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବୀର ସେନା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି “ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସତର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା”।
ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ନକଭି: ମୋହସିନ ନକଭି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଭଳି ସମାନ ଜବାବ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ।
ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ “ଲୁହା କାନ୍ଥ ପରି” ତାଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର କିଛି ହେବାକୁ ଦେବେନାହିଁ।
ଆଫଗାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଶନିବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୧୧) ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୯:୨୩ ସମୟରେ, ଆଫଗାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର ସାତଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଆଫଗାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୧୦ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ୱାଲିଦ ବ୍ରିଗେଡ ଏବଂ ୨୦୫ ଅଲ-ବଦର କର୍ପସ ମିଳିତ ଭାବରେ ତୋପ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଆଫଗାନ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୨ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିବିରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା: ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଉଭୟ ପଶ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ରାତି ୧ଟାରେ ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଘର୍ଷରେ ହାରିଥିବା ଆଫଗାନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୃତ ଏବଂ ଆହତ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।