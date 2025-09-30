(VIDEO)IND vs PAK: ସୁଧୁରୁନି ଗାଲୁଆ ପାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନକଭିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ ରଖିଲା ଏ ସର୍ତ୍ତ…ଜାଣନ୍ତୁ କଣ
ସୁଧୁରୁନି ଗାଲୁଆ ପାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନକଭିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି । ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ ରଖିଲା ଏ ସର୍ତ୍ତ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ବିଜୟୀ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ନକଭି ଟ୍ରଫିକୁ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନକଭିଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଏନେଇ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
Historic Embarassment for #Pakistan Mohsin Naqvi’s runs away after #India refused to take the trophy from him. 😂 🔥
Proud of #IndianCricketTeam 🇮🇳
#INDvPAK #PKMKBForever pic.twitter.com/AVkD9ov8z7
— Bhairav 🔱🕉️ 🇮🇳 (@BhairavVaam) September 28, 2025
ଏହା ଭିତରେ, ଏବେ ମୋହସିନ ନକଭି ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ନକଭି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ “ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାରୋହ” ହେଉ, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଦକ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭବ ମନେହେଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମକୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ନେବା ପାଇଁ ନକଭିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ACC ସଭାପତିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତେଣୁ, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ।”
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ବିଷୟରେ ICC ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେଲୁ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପଦକ ସହିତ ଟ୍ରଫି ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଖେଳର ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ।”