ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ପାକିସ୍ତାନ ମୁହଁରେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା; ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ କହୁଛି ବାଃ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏବଂ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଗଲାଣି: ନିକଟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ମଲିକ୍ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସେ ଭାରତର ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତର ରଣନୀତି ତୁଳନା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କେବଳ ୫-୭ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତେଲ ଅଛି।
ମଲିକ କ’ଣ କହିଥିଲେ: ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପାଖରେ କେବଳ $୬୦୦ ବିଲିୟନ ରିଜର୍ଭ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ରଣନୈତିକ ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଥିଲା।”
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଅଭାବ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭାବରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି।