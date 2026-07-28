ମୁନିର ସେନାଙ୍କ ବର୍ବରତା, PoKରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ AK-47ରୁ ଗୁଳି ବର୍ଷା କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ରାୱାଲକୋଟସ୍ଥିତ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ମିଲିଟାରି ହସ୍ପିଟାଲ (CMH) ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଏବଂ ଏଫ୍‌ସି (FC) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK)ରେ ସୋମବାର (୨୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ବିଦ୍ରୋହର ୪୮ତମ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପରେ, ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରୁ ରାୱାଲକୋଟର ଇଦଗାହ ମଇଦାନରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସହ PoKର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରେ ରାଜଧାନୀ ମୁଜଫ୍ଫରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ରାୱାଲକୋଟ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଥା ଇଦଗାହ ମଇଦାନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚିନାର ଚୌକରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ଏଫ୍‌ସି (FC) ଯବାନମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ଏଫ୍‌ସି (FC) ଯବାନମାନେ PoKର ନିରସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଓ PoK ପୋଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଗୋଳା ମାଡ଼ କରୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

Uttarakhand Govt.

ସେହିପରି, ଇଦଗାହ ମଇଦାନରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜଥା କିଛି ମିଟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରୁକି ରୁକି ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ଏଫ୍‌ସି ଯବାନମାନେ AK-47ରୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଗୋଳା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ଏହି ଘଟଣାରେ ରାତି ସାଢ଼େ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ମୁଜଫ୍ଫରାବାଦରେ ମୁନିର ସେନାର ବର୍ବରତା:

ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ PoKର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ମହମ୍ମଦ ଅକିଲ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କ କଥିତ ନିଷ୍ଠୁରତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ।

ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଆସିମ ମୁନିର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର କଥିତ ବର୍ବରତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ବୟାନ ଦେଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।

ରାୱାଲକୋଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଛବିଗୁଡ଼ିକରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଏବଂ ମୃତକମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକାଠି ଖଟିଆ ଉପରେ ଜନାଜା ନମାଜ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଇଦଗାହ ମଇଦାନରେ ରଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି, ରାୱାଲକୋଟସ୍ଥିତ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ମିଲିଟାରି ହସ୍ପିଟାଲ (CMH) ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଏବଂ ଏଫ୍‌ସି (FC) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ପୁରା PoKରେ ୫ ଜୁନ୍‌ଠାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ:

ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପୁଣିଥରେ ରାୱାଲକୋଟର ଇଦଗାହ ମଇଦାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK)ରେ ୫ ଜୁନ୍‌ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ଜୁନ୍‌ଠାରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ସୋମବାର ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୩୮ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
You might also like More from author
More Stories

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ…

ରସିକିଆ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ା, ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ୨…

1 of 11,349