ମୁନିର ସେନାଙ୍କ ବର୍ବରତା, PoKରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ AK-47ରୁ ଗୁଳି ବର୍ଷା କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ରାୱାଲକୋଟସ୍ଥିତ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ମିଲିଟାରି ହସ୍ପିଟାଲ (CMH) ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଏବଂ ଏଫ୍ସି (FC) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK)ରେ ସୋମବାର (୨୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ବିଦ୍ରୋହର ୪୮ତମ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପରେ, ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରୁ ରାୱାଲକୋଟର ଇଦଗାହ ମଇଦାନରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସହ PoKର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରେ ରାଜଧାନୀ ମୁଜଫ୍ଫରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ରାୱାଲକୋଟ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଥା ଇଦଗାହ ମଇଦାନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚିନାର ଚୌକରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ଏଫ୍ସି (FC) ଯବାନମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ଏଫ୍ସି (FC) ଯବାନମାନେ PoKର ନିରସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଓ PoK ପୋଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ର ଗୋଳା ମାଡ଼ କରୁଥିଲେ।
ସେହିପରି, ଇଦଗାହ ମଇଦାନରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜଥା କିଛି ମିଟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରୁକି ରୁକି ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ଏଫ୍ସି ଯବାନମାନେ AK-47ରୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ର ଗୋଳା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ରାତି ସାଢ଼େ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ମୁଜଫ୍ଫରାବାଦରେ ମୁନିର ସେନାର ବର୍ବରତା: