(VIDEO)ଭାରତର ଛକା, ଚୌକା ଦେଖି ପାଗଳ ପାକ୍ ଖେଳାଳି, ପଡ଼ିଆରେ କଲେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାମ, ଦର୍ଶକ କହିଲେ ଛି ଛି…

ପଡ଼ିଆରେ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଥର ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ବିପକ୍ଷ ଦଳର ପ୍ରଶଂସକ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ଟିଭି ଆଙ୍କରମାନେ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଯାହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି।

ଲୋକମାନେ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି:

ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ପଡ଼ିଆରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ, ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ 58 ରନର ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ବୁଝିବା ବାହାରେ ଥିଲା। ଫରହାନ ବନ୍ଧୁକ ପରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ।

ପଡ଼ିଆରେ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ
ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପିଡ୍ ଗନ୍ ହାରିସ ରୌଫ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସ୍ମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାରେ ରହିଥିଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।

ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତୀୟ ଓପନରମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଉଥିଲେ।

ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଅଜବ ଆଚରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଜେଟ୍ ଡାଉନ୍ ସିଗନାଲ ଫ୍ଲାଶ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଚୌକା ଛକା ଦେଖି ବିଳିବିଳେଇଲା ପାକ୍ ଖେଳାଳି
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ରୌଫଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଲ୍ ସଟ୍ ମାରିଲେ, ପାକ୍ ଖେଳାଳି ଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ।

ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ପରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ହରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗିଲ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରୌଫ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭିରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଅପ୍ରୀତିକର କଥା
ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରକୁ ଛାଡି ଦେଲେ, ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଭାରତୀୟମାନେ ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଏକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଜାରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।

ତଥାପି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଆଙ୍କର ହସି କହିଥିଲେ, “ସେମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି, ନଚେତ୍ କିଛି ଲୋକ ଗୁଳି ଚଳାଇବେ। କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠାରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ହାରିବୁ।

