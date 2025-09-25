PAK vs BAN:କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି; ଯିଏ ଜିତିବ ସିଧା ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ
PAK vs BAN Live Streaming: ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ...
PAK vs BAN Live Streaming: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଏବେ ତା’ର ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ଆଜି, ଗୁରୁବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ , ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ଭଳି, କାରଣ ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ: ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସଂସ୍କରଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଦୁଇ ଦଳ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ୨-୧ରେ ଜିତିଥିଲା।
ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୨୫ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ, ପାକିସ୍ତାନ ୨୦ ଥର ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତିଛି।
ତେଣୁ, ଗୁରୁବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ତା’ର ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବ।
BAN vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ?
ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ – ଗୁରୁବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫, ୨୦୨୫
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ: ରାତି ୮:୦୦ (IST)
ଟସ୍ ସମୟ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ସ୍ଥାନ – ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, UAE
କେଉଁଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ? ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ ହେବ? ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିବୁ, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁପର ସଣ୍ଡେ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ।