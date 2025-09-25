Pak Vs Ban :୩୦ରନରେ ୩ ୱିକେଟ୍, ଧୂଳିସାତ ହେବ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାଲ ଆଶା! ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ହେଇ ଖସିଲାଣି ୱିକେଟ୍

Pak Vs Ban :୩୦ରନରେ ୩ ୱିକେଟ୍, ଧୂଳିସାତ ହେବ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାଲ ଆଶା! ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ହେଇ ଖସିଲାଣି ୱିକେଟ୍
Asia cup 2025: ୬ ଓଭର ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ଖସି ସାରିଛି ।
Asia Cup 2025 :ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ସୁପର ୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ମୁକାବିଲା ଚାଲିଛି । ବାଂଲାଦେଶ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ପରାଜିତ ଦଳକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଘରକୁ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି, ବିଜୟ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଫେରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ।
ମାତ୍ର ୬ ଓଭର ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ୩ ୱିକେଟ୍ ଖସି ସାରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କେତେ ଚାପରେ ଅଛି ତାହା ଦେଖା ଯାଉଛି ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ହାରିସ୍ ରୌଫ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ହୁସେନ ତଲାତ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଆଜି ଦଳ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।