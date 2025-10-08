ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ! କର୍ଣ୍ଣେଲ-ମେଜରଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ । କର୍ଣ୍ଣେଲ-ମେଜରଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ସେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୃଚନା ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏବଂ ଜଣେ ମେଜରଙ୍କ ସମେତ ୧୧ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ଓରାକଜାଇ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ “ଫିତନା ଅଲ୍-ଖାୱାରିଜ୍” ସହିତ ଜଡିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅକ୍ଟୋବର ୭-୮ ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ଓରାକଜାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର ୧୯ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।

ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି: “ଫିତନା ଅଲ-ଖାୱାରିଜ” ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

India ODI Squad: ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ…

ଜ୍ୱାଇଁକୁ ବାଇଆ କଲା ଶାଶୁ ପ୍ରେମ, ଅଡ଼ୁଆ ହେଲା…

TTP ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ: TTP ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ । କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନଟି ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ୱାଜିରିସ୍ତାନର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ବୈତୁଲ୍ଲା ମେହସୁଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଅନେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ମେଣ୍ଟ। 2020 ମସିହାଠାରୁ, TTP ଅନେକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସଂଗଠନଟି ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ TTP ସକ୍ରିୟ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

India ODI Squad: ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ…

ଜ୍ୱାଇଁକୁ ବାଇଆ କଲା ଶାଶୁ ପ୍ରେମ, ଅଡ଼ୁଆ ହେଲା…

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ! ପ୍ରଥମେ…

Grah Gochar 2025: ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହଙ୍କ…

1 of 28,026