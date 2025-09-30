Pak Cricket Team: ଭାରତ ମାଡ଼ରେ ଚେପା, ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଫେରିଲେ ବାବର-ରିଜୱାନ!

ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତଠୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଗୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବାବର-ରିଜୱାନ ସମେତ 3 ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତଠୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଗୋଷଣା କରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ତିନୋଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବେ ନିଜ ଘରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ 12 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯାହା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

3 ଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ୍ ଖେଳାଳି ସାମିଲ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) 18 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025-27 ର ଅଂଶ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 12 ରେ ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ।

ଶାନ୍ ମାସୁଦଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ତିନି ଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ଆସିଫ୍ ଆଫ୍ରିଦି, ଫୈସଲ ଆକବର ଏବଂ ରୋହେଲ ନାଜିର। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଶାହିନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପ୍ରତିକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳି ପାରି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନସୀମ ଶାହଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2023-25 ​​ର ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 12 ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 20 ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୱଲପିଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ, ଦୁଇ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର 28 ରୁ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଟି-20 ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବେ। ଏହି ହ୍ବାଇଟ ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପୃଥକ ଦଳ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରେଡ ବଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଝାର ମହମୁଦ ଏବଂ NCA ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ପ୍ରାକ-ସିରିଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ।

ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ: ଶାନ୍ ମାସୁଦ (ଅଧିନାୟକ), ଆମିର ଜମାଲ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶଫିକ୍, ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ, ଆସିଫ୍ ଆଫ୍ରିଦି, ବାବର ଆଜମ, ଫୈସଲ ଆକବର, ହାସନ ଅଲି, ଇମାମ-ଉଲ୍-ହକ୍, କାମରାନ୍ ଗୁଲାମ, ଖୁରମ ଶାହଜାଦ, ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ (ୱିକେଟକିପର), ନୋମାନ ଅଲି, ରୋହେଲ ନାଜିର (ୱିକେଟକିପର), ସାଜିଦ ଖାନ, ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା, ସୌଦ ଶକିଲ ଏବଂ ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍

ଅକ୍ଟୋବର ୧୨-୧୬ – ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ, ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଲାହୋର

ଅକ୍ଟୋବର ୨୦-୨୪ – ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ, ରାୱଲପିଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ରାୱଲପିଣ୍ଡି

T20I ସିରିଜ୍

ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ – ପ୍ରଥମ ଟି୨୦, ରାୱଲପିଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍

ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ – ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦, ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଲାହୋର

ନଭେମ୍ବର ୧ – ତୃତୀୟ ଟି୨୦, ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଲାହୋର

ODI ସିରିଜ୍

ନଭେମ୍ବର ୪ – ପ୍ରଥମ ODI, ଇକବାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଫୈସଲାବାଦ

ନଭେମ୍ବର ୬ – ଦ୍ୱିତୀୟ ODI, ଇକବାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଫୈସଲାବାଦ

ନଭେମ୍ବର ୮ – ତୃତୀୟ ODI, ଇକବାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଫୈସଲାବାଦ

