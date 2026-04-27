ମିଛର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଖୋଲିଗଲା ସବୁ ଗୁମର କଥା, ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ନାଁରେ ଖେଳୁଛି ଖେଳ
ମିଛର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ, ଖୋଲିଗଲା ସବୁ ଗୁମର କଥା
Pakistan Fake News: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ‘ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ’ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବଳ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ‘ବୋକା’ ବନଉଛି ।
ସତ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଥିଲା। ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଯେପରି ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପରି ଦେଖେଇ ହେଲା ଯେ ଯେମିତି ସେ ଏକ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା ISPR ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମିଛଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଚାର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର
ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଇରାନ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ସେନେଇ ଆଶା ଛାଡିଗଲା ।
କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହାର ଅନୁଭୂତ ‘ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା’ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ କହି ଚାଲିଲା । ଦାବି କଲା ଯେ ଆଲୋଚନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ନିଜର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ଏବଂ ଏକ ମନଗଢ଼ା ସଫଳତାର ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇ ଚାଲିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚି ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ‘ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଇସଲାମାବାଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏହି ବିସ୍ତୃତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଇରାନ ନେତାମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନାହିଁ।
ଇରାନର ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଏହାର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଉଠାଇନେବ। ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଘଚି କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।