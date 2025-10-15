ଲଢ଼ିବେ କଣ ତାଲିବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତଯୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା; ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କଲେ ଗୁହାରୀ !
ହାତଯୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା,ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଶାସନ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ କ୍ରମେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେବହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଦେଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା : ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରିଛି: ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (FO) କହିଛି ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଏବଂ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ହୋଇଛି। FO କହିଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସକାରାତ୍ମକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ:ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ କାବୁଲରେ ପ୍ରମୁଖ ତାଲିବାନ ସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଠିକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା, ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ISPR) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୩ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ କାବୁଲରେ ତାଲିବାନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି: PTV ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କାନ୍ଦାହାରରେ ତାଲିବାନ ବାଟାଲିୟନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବର୪ ଏବଂ ୮ ଏବଂ ସୀମା ବ୍ରିଗେଡ ନମ୍ବର୫ଏବଂ ୬କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ “ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।” ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ କାବୁଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।
ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗତ ସପ୍ତାହାନ୍ତରୁ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଆଇଏସ୍ପିଆର ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ତାଲିବାନମାନେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲଡାକ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ’ଣ କହିଛି: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ “ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାବୁଲ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। କାବୁଲ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ।