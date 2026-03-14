ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନର ଜୋରଦାର୍ ଆକ୍ରମଣ, ଇସଲାମାବାଦ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ, ଅନେକ ଯବାନ୍ ମୃତ
Taliban Attack on Pakistan: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାରେ ଏକ ନୂତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛି। ପ୍ରଥମେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ, ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର, ପାକଟିଆ ଏବଂ ପାକଟିକାରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ତାଲିବାନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଯାହା ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ପେଶାୱାରକୁ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଅରାଜକତାରେ ଘେରି ଦେଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା କାବୁଲ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। କାନ୍ଦାହାର ସହରରେ ତାଲିବାନର ଅଲ-ବଦର କର୍ପସର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିବାନ କମାଣ୍ଡରମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଟିଟିପି (ତେହରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ) ସହିତ ଜଡିତ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଇସଲାମାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଲିବାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ
TOLO ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁସାରେ, କାନ୍ଦାହାରର ଅହମଦ ଶାହ ବାବା ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କାମ ଏୟାରର ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେମାନେ ଇସଲାମାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଛି । ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ଇସଲାମାବାଦର ଫୈଜାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଷ୍ଟେସନ ‘ହମଜା’କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଆମ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଅନେକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ପେଶାୱାରରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର କୋହାଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ କୋହାଟ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଡଜନ ଡଜନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଧିକ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ତାଲିବାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହା ପେଶାୱାରରୁ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଆଲାର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଫଗାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ, ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଟିଟିପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ବାହାନାରେ ନିରୀହ ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଏବଂ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି।
ଜଣେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି, “ଆତଙ୍କବାଦ ପରେ, ଆମର ଘର ଆମ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୋର ସାନ ଭାଇ କର୍ଲୋଅରରେ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଡାକିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଚେତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ, ସେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବାହାର କଲେ। ତା’ପରେ, ଏକାଠି, ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ଏବଂ ମା’ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇପାରିଲୁ।”