ଚୀନ ସହ ମିଶି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳୁଛି ନୂଆ ଖେଳ, SAARCକୁ ନେଇ ବିଷ ଓଗାଳିଲା ଶତ୍ରୁ ଦେଶ, କହିଲା “ଭାରତ କାରଣରୁ…”

By Jyotirmayee Das

Pakistan On India: ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ସାର୍କ(SAARC)କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷାକ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନ ପ୍ରାୟତଃ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହିର ହୁସେନ ଆନ୍ଦ୍ରାବି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ନିରନ୍ତର ସାର୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସଂଗଠନ ତାର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ।” ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାୟତଃ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରେ ଯେ ସାର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଭାରତ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଏକ ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇଥିଲା।

ଚୀନ୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ମେଣ୍ଟ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା, ମହମ୍ମଦ ତୌହିଦ ହୁସେନ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଢାକା ଏହି ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି।

ସାର୍କ କାହିଁକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ: ସାର୍କରେ ଆଠଟି ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଏକଦା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସ୍ୱର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଏହି ଫୋରମ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ, ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦାୟୀ କରିଥାଏ।

ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ କହିଆସିଛି ଯେ, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦର ପରିବେଶରେ ସାର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ କହୁଛି ଯେ ନୂତନ ସାର୍କ ବୈଠକ ସମ୍ଭବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ।

