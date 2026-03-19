ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରୁଛି ଆମେରିକା! ପାକର ମିସାଇଲ ପାୱାର ଦେଖି ଥରିଲାଣି ଆମେରିକା; ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ତୁଲସୀ ଗାବାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରୁଥିବା ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଛି। ଗାବାର୍ଡଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଆମେରିକା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛି? ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଘାତକ?
ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି: ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନୌବାହିନୀକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ: ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଭିତ୍ତିକ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବହୁତ ସୀମିତ ଭୂମିକା ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଥିବାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଗଜନଭି: ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର-ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାର ପରିସର ପ୍ରାୟ ୨୯୦ କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଶାହିନ ସିରିଜ୍: ଶାହିନକୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାହିନ-୧କୁ ପ୍ରାୟ ୭୫୦ ରୁ ୯୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରୁଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଶାହିନ-୨କୁ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ରୁ ୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରୁଥିବା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାହିନ-୩ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହାର ପରିସର ପ୍ରାୟ ୨,୭୫୦କିଲୋମିଟର। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଅବଦାଲି: ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପରିସର ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ରୁ ୨୦୦କିଲୋମିଟର।
ନସର୍: ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ କୌଶଳଗତ ପରମାଣୁ ଭୂମିକା ସହିତ ଜଡିତ କରାଯାଏ। ଏହାର ପରିସର ୬୦ ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହାର ସଠିକତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର: କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଏହା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।
ବାବର ସିରିଜ୍: ବାବରକୁ ସ୍ଥଳଭିତ୍ତିକ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲର ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ୪୫୦ ରୁ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ରା’ଦ ସିରିଜ୍: ରା’ଦକୁ ଏକ ଆକାଶ-ନିକ୍ଷେପିତ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପରିସର ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ରୁ ୬୦୦କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି।
ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ନିକ୍ଷେପିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର: ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବାବର-୩, ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ନିକ୍ଷେପିତ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କଥା ମନକୁ ଆସେ। ଏହାର ପରିସର ପ୍ରାୟ ୪୫୦କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟତଃ ରଣନୈତିକ ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଏ।
ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦାବି କାହିଁକି ଆଲୋଚନାର ସୂତ୍ରପାତ କଲା: ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କିଛି କୁହନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ମୁଖ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗବାର୍ଡ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିପଦର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ସେ ରୁଷ, ଚୀନ୍, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଇରାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମଗ୍ର ପରିବେଶରେ, ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।