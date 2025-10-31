ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜି । ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ତୁର୍କୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଏବଂ କାତାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ କରାଯିବ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ତଦାରଖ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଉଲଂଘନକାରୀ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବ ।
ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନୂତନ ଆଲୋଚନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଥିଲା। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଯବାନ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆଲୋଚନା ବିଫଳ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନୂତନ ସଂଘର୍ଷର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରସିଂଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ଅନୁରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶାନ୍ତିକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମାବାଦ କହିଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
କାବୁଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ଇସଲାମାବାଦ କହିଛି ଯେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛି। କାବୁଲ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।