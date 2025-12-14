ପାକିସ୍ତାନ କରିପାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ମୁନୀର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା, ଏହି ଜିନିଷକୁ ଡରୁଛି ଶତ୍ରୁଦେଶ, ବର୍ଡର ପାଖରେ ଚାଲିଛି ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ପାକିସ୍ତାନ କରିପାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ମୁନୀର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା, ଏହି ଜିନିଷକୁ ଡରୁଛି ଶତ୍ରୁଦେଶ

By Jyotirmayee Das

Asim Muneer: ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଶନିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।

ଭାରତ-ପାକ୍ ବର୍ଡରରେ ମୁନିର: ଜେନେରାଲ ମୁନିର ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଜରାଂୱାଲା ଏବଂ ସିଆଲକୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେନା ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ “ହାଇବ୍ରିଡ୍” ଅପରେସନ୍, ଉଗ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ବିଭାଜନକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଜେନେରାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳ ଏବଂ ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Tilak Varma: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କ’ଣ…

ମୃତ୍ୟୁର ୧୧ ମିନିଟ ପରେ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଇଗଲେ…

ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ: ଜେନେରାଲ ମୁନିର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ତାଲିମ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ସିମୁଲେଟର ତାଲିମ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଫର୍ମେଶନର ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜେନେରାଲ ମୁନିର କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧରେ ଗତି, ସଠିକତା, ପରିସ୍ଥିତିଗତ ସଚେତନତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା: ମୁନିରଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର ଜବାବରେ, ଭାରତ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା , ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଚାରି ଦିନ ଧରି ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମେ ୧୦ରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP)କୁ ସରକାର “ଫିତନା ଅଲ-ଖାୱାରିଜ” ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଇସଲାମିକ ଇତିହାସରେ ହିଂସା ଘଟାଇଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ଜେନେରାଲ ମୁନିରଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

Tilak Varma: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କ’ଣ…

ମୃତ୍ୟୁର ୧୧ ମିନିଟ ପରେ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଇଗଲେ…

ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଛି ଅଜବ ବିବାହ, ବିବାହ ତ…

ଚପଲରେ ଲାଗିଛି ହୀରା,ସୁନା, ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ…

1 of 28,641