ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୨୧ ମୃତ୍ୟୁ
ବୁଧବାର ଦିନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମୁଜାଫରବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲିକପ୍ଟର Mi-17ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଏକ Mi-17 ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଜାଫରାବାଦ ନିକଟରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୨୧ ଜଣ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା ‘ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ସ’ (ISPR) ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଡନ୍ (DAWN) ଖବରକାଗଜ ଅନୁସାରେ, ISPR ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ କେହି ବି ଜୀବିତ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି।
ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତ ସମିତି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ISPR ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି।