ସୁପର ଡୁପର ଫ୍ଲପ୍ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବୋମା, ଭାରତର କରିପାରିବନି କିଛି, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ମୁନିରଙ୍କ ରଣନୀତି

ସୁପର ଡୁପର ଫ୍ଲପ୍ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବୋମା, ଭାରତର କରିପାରିବନି କିଛି

By Jyotirmayee Das

Pakistan Missile: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବ୍ଲଫ୍ ଏକ ବିଫଳ ରଣନୀତି ଥିଲା। ଭାରତର ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ତାର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନୂତନ ଜାହାଜ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି।

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ, ଭାରତ ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରୋଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପ୍ରତି ଭୂମିରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରୁଥିବା କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ରେ ୭୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରଗାମୀ ଫତାହ-୪ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା।

ଇତିମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅବଦାଲି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଅବଦାଲି ହେଉଛି ୪୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସରଫେସ୍ ଟୁ ସରଫେସ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଭାରତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅବଦାଲି ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ SMASH-2 ନାମକ ଏକ ଜାହାଜ ବିରୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିରୋଧୀ। ତଥାପି, ଜାହାଜରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ଜାହାଜ ବିରୋଧୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (ASBM) ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଏହାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣା ଅଛି।

ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ବିଫଳତା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଶାହିନ-II ସରଫେସ୍ ଟୁ ସରଫେସ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିହେଉଥିବା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟାପାର ଶାଖା, ISPR, ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରକେଟ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ମେ ମାସରେ ଭାରତ ହାତରେ ପରାଜୟ ପରେ ସେନାର ଏହି ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ କମାଣ୍ଡ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ରକେଟ୍ ଫୋର୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।

 

