ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଳାପ: କଶ୍ମୀର ଆମର, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ
ରାୱଲପିଣ୍ଡି: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କଶ୍ମୀର(ପିଓକେ)କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ କରିଛି ପାଗଳ ପ୍ରଳାପ। କଶ୍ମୀରକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛି। ଏଥିସହ କଶ୍ମୀରରୁ ପ୍ରବାହିତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଏପରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ମିଡିଆ ୱିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅହମଦ ଶରୀଫ ଚୌଧୁରୀ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ଦିନେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶ ହେବ। ସେଠାରୁ ବହୁଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ(ପାକିସ୍ତାନ) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଭାରତକୁ ପାଣି ଦେବ କି ନାହିଁ।
ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅହମଦ ଶରୀଫ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ୧୯୬୦ରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କଶ୍ମୀରୁ ବାହାରିଥିବା ୬ଟି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ନଦୀର ପାଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଓ ତିନୋଟି ନଦୀର ପାଣି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିବାଦିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେହି ବିବାଦ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି କଶ୍ମୀର ପାକିସ୍ତାନର, ତାହାହେଲେ ଏହି ଛଅଟି ନଦୀ ଆମର। ତେଣୁ ପାଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବ? ପାଣି ଦେବା ନା ଦେବାନି, ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତ ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଭାରତ ସୀମାପାରରୁ ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ୟ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଦୋହରାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱ ଲଢେଇକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ବୋଲି ଅହମଦ ଶରୀଫ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି।
ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସାରା ଦୁନିଆ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିଥିଲା। ସୀମାପାରରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲୁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଜାଣେ ସୀମାପାରରୁ ହେଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାକିସ୍ତାନର ନୀତିର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି।
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ, ଭାରତ ଗତ ବର୍ଷ ୭ ମେ’ରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ନଅଟି ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣା ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି କମରେ ୧୦୦ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।