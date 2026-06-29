ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପାକିସ୍ତାନ; ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ୩୦ ମୃତ
ସିନ୍ଧ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଜାଭେଦ ଆଲମ ଓଧୋଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟରେ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ
ଲାହୋର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ କରିଛି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଯେଉଁଥିରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ‘ଡନ’ ଅନୁସାରେ, ନିକଟରେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖୱା, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ କରାଚିରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିିଲା। ତେବେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କରାଚିର ଗୁଲିସ୍ତାନ-ଏ-ଜୌହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିନ୍ଧ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ସିନ୍ଧ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଜାଭେଦ ଆଲମ ଓଧୋଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟରେ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେଠାରେ ଭୀଷଣ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୩ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଜମାତ-ଉଲ-ଅହରାର। ଏଥିରେ ୯ ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା।
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୟୁନିଟ (ଏସ୍ଏସ୍ୟୁ), ଆଣ୍ଟି-ଟେରରିଷ୍ଟ ଫୋର୍ସ (ଏଟିଏଫ୍), ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ପୁଲିସ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରେସ୍କ୍ୟୁ ୧୧୨୨ ସିନ୍ଧର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ୟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଯେଉଁଥିରେ ୩୦ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ପାକ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା କାହିଁକି?
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉପରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ତହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଓ ତା’ ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଟିଟିପି, ଆଫଗାନ ତାଲିବାନଠାରୁ ଅଲଗା ସଂଗଠନ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ୨୦୨୧ରେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲଗାତାର ବଢିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି; ସେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାର ଟିଟିପିର ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡିକୁ ଲଗାତାର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସୁଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କହିବା ଅନୁସାରେ ୧୦ ଜୁନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖୋସ୍ତ, କୁନାର ଓ ପକ୍ତିକା ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାୟୁସେନା ହମଲା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଶିଶୁ, ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମ କେବଳ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଠିକଣା ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ପାଲଟା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସୀମା ସଂଘର୍ଷରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇସାରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ।