(Video)ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ; ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଧ୍ବଂସ, ଘରେ ପଶି ୫୫ପାକ୍‌ ସେନାଙ୍କୁ ମାରିଲା ତାଲିବାନ

ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ । ଘରେ ପଶି ୫୫ପାକ୍‌ ସେନାଙ୍କୁ ମାରିଲା ତାଲିବାନ

By Seema Mohapatra

Pakistan Afghanistan War: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜଳୁଥିବା ବିମାନର ହୁଲ୍‌ର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ସେନା ପାଖରେ ଅଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Air Ambulance କେମିତି ବୁକ୍ କରିବେ? କେତେ…

ବେଇମାନ ପାକିସ୍ତାନ ନା…

ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସୀମାରେ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 55 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ 15 ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ତାଲିବାନ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଡଜନ ଡଜନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରିଛନ୍ତି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣ

ସୂଚନାମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା 19 ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କବଜା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବା ବିଦ୍ରୋହର ଜବାବରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୨,୬୧୧ କିଲୋମିଟର (୧,୬୨୨ ମାଇଲ) ସୀମାକୁ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

Air Ambulance କେମିତି ବୁକ୍ କରିବେ? କେତେ…

ବେଇମାନ ପାକିସ୍ତାନ ନା…

Tata Punch vs Nexon: କେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍…

Delhi excise policy case: ସତ୍ୟର ବିଜୟ! ମଦ…

1 of 30,065