ଆଫଗାନ୍ ବସ୍ତିରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୁରା ଘଟଣା, ପୋଲିସ କହିଲା…

ଆଫଗାନ୍ ବସ୍ତିରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ

କରାଚୀ: ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବବୃହତ ସହର କରାଚୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଆଫଗାନ ବସ୍ତି ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ବୁଧବାର ପାକିସ୍ତାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫଳରେ ଅନେକଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ । ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇ ଘର ଦ୍ଵାର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ କହି ସଫେଇ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ । ବୁଲଡିଜର ଚାଲିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ପଶ୍ଚିମ) ତାରିକ ମାସ୍ତୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ଆଫଗାନ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଛାଡି ଯାଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ।

ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନୀ: ମାସ୍ତୋଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ। ଆମେ ବୁଝାଇଥିଲୁ ଯେ ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଫଗାନ ବସତି ୪୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୨୦୦ ଏକର ସରକାରୀ ଜମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ଆଫଗାନ ସେଠାରେ ୩,୦୦୦ ରୁ ୩,୫୦୦ କଂକ୍ରିଟ୍ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଏବେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି।

ମାସ୍ତୋଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କେବଳ ସରକାରୀ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ଏହି ଅଭିଯାନ ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ପରେ, ସରକାର ଜମି ସହିତ କ’ଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି।

ସରକାରୀ ଜମି ଖାଲି କରିବା ଜରୁରୀ: ମାସ୍ତୋଇ କହିଛନ୍ତି, ” ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଜମି ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।” ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ କରାଯାଉଛି। ନାଗରିକ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଭଙ୍ଗାଯିବାର ସମୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

