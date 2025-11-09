୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍, ୧୧ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଫ୍ରିଦି
ପଡିଆରେ ହେଲା ଛକା-ଚୌକାର ବର୍ଷା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ଚାମ୍ପିଅନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ କୁୱେତକୁ ୪୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ହଂକଂ ସିକ୍ସ ୨୦୨୫ ହାତେଇ ନେଇଛି।
ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୩୫ ରନ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଛଅଟି ଛକା ମାରିଥିବା ଆବାସ ଆଫ୍ରିଦି ୧୧ ବଲରେ ୫୨ ରନ କରିଥିଲେ।
ଜବାବରେ କୁୱେତ ୯୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅବଦୁଲ ସମଦ ମଧ୍ୟ ୧୩ ବଲରେ ୪୨ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୧ ରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା:
ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ୬ ଓଭରରେ ୧୩୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ମୋଟ ୧୫ଟି ଛକା ଏବଂ ୮ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ କେବଳ ବାଉଣ୍ଡାରୀରୁ ୧୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ସମଦ ୧୩ ବଲ୍ ରେ ୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାଥୀ ଖୱାଜା ନାଫାୟ କେବଳ ୬ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଆଫ୍ରିଦି ଏକ ଝଡ଼ମୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ୧୧ ବଲ୍ ରେ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ରିଟାୟାରଡ୍ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଓଭରରେ ୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆବାସ ଆଫ୍ରିଦି ୧୧ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ୧୨ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
୧୩୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି, କୁଏତ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ନଅଟି ବଲ୍ ରେ ୩୩ ରନ କରିଥିଲା। ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇବା ପରେ, କୁଏତର ରନ ହାର ମନ୍ଥର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ପତନ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଦଳ ୯୨ ରନରେ ସମସ୍ତ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଅଧିନାୟକ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଲ୍ ସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡିଏଲଏସ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ କୁୱେତ, ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛି।