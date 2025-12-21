ଭାରତଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକ୍ ହେଲା ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲପ୍
ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ, ଫାଇନାଲରେ ହାରିଗଲା ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପର ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ୧୯୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସମୀର ମିନହାସଙ୍କ ଏକ ଧମାକାଦାର ଶତକ ଯୋଗୁଁ ୩୪୭ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୧୫୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ସମେତ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୦ ବଲ୍ ରୁ ୨୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ।
ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ୍ ୧୬ ବଲ୍ ରୁ ୩୬ ରନ୍ କରି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଲି ରାଜା ୪୨ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସୟାମ୍, ଅବଦୁଲ୍ ସୁଭାନ୍ ଏବଂ ହୁଜୈଫା ଏହସାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା:
ପାକିସ୍ତାନର ୩୪୮ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାରତ ୩୨ ରନରେ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।
ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ସାତ ବଲ୍ ରେ ଦୁଇ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ନଅ ବଲ୍ ରେ ୧୬ ରନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୦ ବଲ୍ ରେ ୨୬ ରନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
କୌଣସି ଶୀର୍ଷ କ୍ରମର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ଥିର ବ୍ୟାଟିଂ କରିନଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ରନ ପିଛା କରି ସମସ୍ତେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ ୧୪ ବଲରୁ ୯, ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁ ୨୦ ବଲରୁ ୧୩, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ୨୩ ବଲରୁ ୯ ଏବଂ ଖିଲାନ ପଟେଲ ୨୩ ବଲରୁ ୧୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ହେନିଲ ପଟେଲ ୬ ଏବଂ ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ ୩୬ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ସମୀର ମିନହାସ ୧୭୨ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ:
ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ସମୀର ମିନହାସ ୧୧୩ ବଲ୍ ରୁ ୧୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୯ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୭୨ ରନ୍ ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲରେ ସମୀର ମାତ୍ର ୭୧ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସମୀରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୪୭ ରନ୍ କରିଥିଲା।