ଜିରୋ ହେଲା କଣ୍ଟା, ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଗଲା ପାକିସ୍ତାନର ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର

ଜିରୋ ହେଲା କଣ୍ଟା, ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଗଲା ପାକିସ୍ତାନର ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କ’ଣ ହେବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ UAE ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯିବାରୁ ବହୁତ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ 18 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 169 ରନ କରିଥିଲା, ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମାତ୍ର 151 ରନ କରିପାରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଏହାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା କ’ଣ?
ପାକିସ୍ତାନ ‘ଜିରୋ’
ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସାରଜାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 8ମ ଓଭରରୁ 17ମ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଖରାପ ଖେଳିଥିଲା ଯେ ହୁଏତ କେହି ଏହା ଆଶା କରି ନ ଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ 7.3 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ 17ମ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚୌକା ବାହାରି ନଥିଲା।
ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ୭୪ ବଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆସିନଥିଲା। ଏହି ଶୂନ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟିଂର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଏହା ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ।
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭୪ ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ବି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କର କ’ଣ ହେବ?
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ ଭାବରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଏବଂ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏସିଆ କପରେ, କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପିନରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।