ରାତି ଅଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ…
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର (ନଭେମ୍ବର ୨୪) ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ପେଶାୱରରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଏଥର, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଦଶ ଜଣ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନଅ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତି ୧୨:୦୦ ଟାରେ (ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମୟ) ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନ ପ୍ରଦେଶ ଖୋସ୍ତ, କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ ପାକତିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଟାର୍ଗେଟ୍:
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସୁଛି। ଗତ ମାସରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୫୯ ଜଣ ନିରୀହ ଆଫଗାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ କତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲା।
ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର କ’ଣ କହିଲେ:
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରେ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ ଯେ ଏହାର ବାୟୁ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ସୀମା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଆଇନଗତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜବାବ ଦେବ।
ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପାକତିକା, କୁନାର ଏବଂ ଖୋସ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖୋସ୍ତର ଗୁରବାଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ୯ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକତିକାର ବାରମଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏକ ମସଜିଦ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।