ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ‘ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚାଟୁକାରିତା’ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସବୁ
ୱାଶିଂଟନ: ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ପାକିସ୍ତାନର ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚାଟୁକାରିତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାଟୁକାରିତା ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ନିମ୍ନସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଆମେ କହୁ ନାହୁଁ, ବରଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ପେଣ୍ଟାଗନର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ମାଇକେଲ ରୁବିନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି
ପେଣ୍ଟାଗନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ମାଇକେଲ ରୁବିନ୍ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୁବିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନେ “ସ୍ତବ୍ଧ”। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ରୁବିନ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର “ଲାଞ୍ଚ” ଏବଂ “ଚାଟୁକାରିତା” ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିପରି ଆମେରିକା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଲେ।”
କାହିଁକି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
ରୁବିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ’ଣ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି। ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଟୁକାରିତା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ କିମ୍ବା ତୁର୍କୀ ଏବଂ କତାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ… ଏହା ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ରଣନୈତିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।” ଗତ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଉଭୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଖଲିଜ ନମୁନା ଉପହାର ସ୍ବରୁପ ଦେଇଥିଲେ।
ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଫଳାଫଳ
ଏହି ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଣାମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜେ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତକୁ ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା “କପଟତା”। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଭାରତ ଏହାକୁ “ଅନ୍ୟାୟ” ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି।
65 ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି
ରୁବିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 65 ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ କେବେବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଣାମ।