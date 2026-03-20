ପାକିସ୍ତାନରେ ବାତିଲ୍ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍, ଉର୍ଜା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଲା କୋଭିଡ୍ ପରି ସ୍ଥିତି

By Jyotirmayee Das

Pakistan Republic Day: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମାବାଦରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର । ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ (ପାକିସ୍ତାନ ଦିବସ) ପାଇଁ ସାମରିକ ପରେଡ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି । ଯାହାକି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ଅବସର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୫୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ୍ ସରିଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ, ଦେଶ ଭିତରେ ଗଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତର ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ୍ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦିବସ ପରେଡ୍ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ବିନିଯୋଗ ସମାରୋହକୁ ଏବେ ୨୮ ଏପ୍ରିଲକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଏବଂ କାହିଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରେ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରେ। ଏହି ଦିନଟି ୧୯୪୦ ମସିହାର ଐତିହାସିକ ଲାହୋର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଇସଲାମାବାଦରେ ବିଶାଳ ସାମରିକ ପରେଡ୍, ଫ୍ଲୋଟ୍, ସାମରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏଥର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରମ୍ପରାରେ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି।

ଦେଶରେ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ, ପାକିସ୍ତାନର ତେଲ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି, ଏବଂ ଦେଶ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ “ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମକୁ”କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯାନବାହାନର ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିରହୁଛି କି କଳହ,…

IPL 2026ରେ ଚମକିବେ ଏହି 9 ଯୁବ ଖେଳାଳି, U19…

ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, LPG ଡେଲିଭରି ବୟର ଦରମା କୌଣସି…

ଖରାଦିନେ କେଉଁ ଏସି କିଣିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତିତ…

1 of 26,633