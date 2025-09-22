IND vs PAK: ଭାରତ ପାଖରୁ ହାରିବା ପରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ, କହିଲେ ଦଳ ହାରିବାର କାରଣ!
ଭାରତ ଠାରୁ ହାରିବାର କାରଣ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା।
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୧ ରନ କରିଥିଲା। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ସର୍ବାଧିକ ୫୮ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଫଖର ଜମାନ ୯ ବଲରେ ୧୫ ରନର ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ସାମ୍ ଆୟୁବ ଏବଂ ଫହୀମ ଆଶରଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨୧ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ମଧ୍ୟ ୨୨ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ।
ତଥାପି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମୋଟ ୪ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲେ।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ: ୧୭୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଭାରତ ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୯ ବଲରୁ ୭୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଚମତ୍କାର ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ ଶୁଭମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ୪୭ ରନ କରିଥିଲେ। ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭରରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା।
ଅଧିନାୟକ ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କହିଲେ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ”।
“ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଭାରତ ଆମଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ଆମକୁ ଆହୁରି ୧୦-୧୫ ରନ୍ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଫଖର, ଫରହାନ ଏବଂ ହାରିସଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।”
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେହିପରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।