ଜିତିକି ବି ହାରିଗଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଏହି ୩ଟି କାରଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ଵକପରୁ ହେଲା ବିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଲା ଭୁଲ୍

By Jyotirmayee Das

Pak Out From T20 WC: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଟସ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମର ବିଫଳତାକୁ ଏହି ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।

ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା (ଅପରାଜିତ ୭୬)ଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫ ରନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରୁପ୍ ୨ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉଠିପାରିଥିଲା।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଲେକାଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟସ୍ ହାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଟସ୍ ହାରିବା ପରଠାରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଗଲା କାରଣ କାକର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ପିଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ୧୪୮ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିବା (ସେମିଫାଇନାଲ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ) ସର୍ବଦା ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା,” । ସଲମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।

ସ୍ପିନର ଏବଂ ବୋଲିଂ ବିଫଳତା

ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପିନରମାନେ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗା କହିଛନ୍ତି, “କାକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଆମର ରଣନୀତିକୁ ଆମେ ଯେପରି ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଉସମାନ ଖାନଙ୍କର ଦିନ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟି-୨୦ରେ ଏହା ଘଟେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି।”

ପାକିସ୍ତାନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟାଟିଂ ସମସ୍ୟା

ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସଲମାନ ଆଗା ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଗାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, “ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି; ଆମକୁ ବସି ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।”

ଶେଷ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା

ସଲମା ଆଗା ଇନିଂସର ଶେଷ ଓଭରରେ ୱିକେଟ ହରାଇବା ନେଇ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଦୁଇ ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଆହୁରି ୧୦-୧୫ ରନ ଯୋଡିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।” ଶେଷରେ, ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ଏବେ ଏହାର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ।

 

 

