ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ରାତିଅଧରେ କଲା ବଡ ଆକ୍ରମଣ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ ଧରଣର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଟିଟିପି ମୁଖ୍ୟ ମୃତ!

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତେହରିକ୍-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି)ର ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ତାଲିବାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ ମୁତାକି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବାରୁ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।

ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର କ’ଣ କହିଲେ: ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, “କାବୁଲ ସହରରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।”

ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି ତାଲିବାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ: ସେପଟେ କତାରରେ ଥିବା ତାଲିବାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ସୁହେଲ ଶାହିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାବୁଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ନୁର ୱାଲି ମେହମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Stomach Infection: ପେଟ ଏମିତି କାଟୁଛି କି?…

ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ;…

କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଫଗାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ, ନୁର ୱାଲି ମେହମୁଦଙ୍କ ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମେହମୁଦ ।

ପାକିସ୍ତାନର ଧମକ: କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସିଫଙ୍କ ଧମକ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି। ଆସିଫ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତା’ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ବିରକ୍ତ, ତାହା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଖ୍ଵାଜା ଆସିଫ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ମିତ୍ର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଖ୍ଵାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆଫଗାନମାନେ ସର୍ବଦା ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବିରୋଧ କରିଆସିଛନ୍ତି।

 

You might also like More from author
More Stories

Stomach Infection: ପେଟ ଏମିତି କାଟୁଛି କି?…

ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ;…

Rohit-Kohli: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ Come…

US Visa; ପୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ…

1 of 4,980