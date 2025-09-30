PCBକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ! ମୋହସିନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଲେଣି ନିଜ ଦେଶ ଲୋକ, ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତେଜୁଛି ଦାବି

ସିନ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହମ୍ମଦ ଜୁବୈର ମଧ୍ୟ ନକଭିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ପରାଜୟ ଘଟିଛି।

By Jyotirmayee
CELLNET

କରାଚୀ: ଏସିଆ କପରେ ଭାରତଠାରୁ ଜାତୀୟ ଦଳର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଉପହାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି।

ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ବିଜେତା ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ।

କ୍ରିକେଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କମାଲ କରିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ; ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହେବ…

Trump Tariff: ଫାର୍ମା ପରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ…

ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁନିସ୍ ଏଲାହି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଏହି ‘ନିର୍ବାଚିତ’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କର ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ସେ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ, ଯିଏ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ।” ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ଉଚିତ।”

ସିନ୍ଧର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହମ୍ମଦ ଜୁବୈର ମଧ୍ୟ ନକଭିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ପରାଜୟ ଘଟିଛି।

ଜୁବୈର ଦାବି କରିଥିଲେ, “ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଲମାନ ଆଗା ଏବଂ ହାରିସଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।”

ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିର

ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏକ ରାଜନୈତିକ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୋହସିନ ନକଭି କ୍ରିକେଟ ସହିତ ସେହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି।”

ଅନ୍ୟମାନେ ନକଭିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଉମର ଦରାଜ ଗୋଣ୍ଡାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ନକଭିଙ୍କ ହାତ ହଲାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, “କେବଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା।”

ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, “ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରିକେଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଠିକ୍ ହକି ପରି। କାହିଁକି? କାରଣ ନକଭିଙ୍କୁ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। କେହି ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”

You might also like More from author
More Stories

କମାଲ କରିଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ; ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହେବ…

Trump Tariff: ଫାର୍ମା ପରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ…

China-USA Tussle: ଆମେରିକା ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼…

ଆଉ ଚୀନଠୁ ଭାରତ ଆଣିବନି ଏହି ଜିନିଷ,…

1 of 2,557