“ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ”, ପାକ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କୋଚଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ପାକିସ୍ତାନକୁ କେବଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ମାଇକ୍ ହେସନ

By Jyotirmayee Das

Mike Hesson: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ସେଇଟା ଏହି କଥାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍‌ର କୌଣସି ବି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନ୍‌ଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଯୋଗ୍ୟତାର ଆକଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୱେବସାଇଟ୍ ‘ESPN Cricinfo’ ସହ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ରହୁଛି, କେବଳ ସେତିକି ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଗତ ବର୍ଷର ଏସିଆ କପ୍‌କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହେସନ୍

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖାଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ! ତଦନ୍ତ…

ଅଚାନକ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ପାକ୍ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷର ଏସିଆ କପ୍ କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲୁ । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଜାଣିନି କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ମାନଦଣ୍ଡକୁ କେବଳ ଭାରତ ସହ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ମପାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କେବଳ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ।”

ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ପାକିସ୍ତାନୀ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନ୍‌ଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଦୁଇଟିଯାକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଦଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ । ରାଜନୀତିକ ତିକ୍ତତା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ କେବଳ ଆଇସିସି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଭଳି ବହୁପାକ୍ଷିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ଖାଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ! ତଦନ୍ତ…

ଅଚାନକ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

କାଶି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ୩…

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି…

1 of 29,087