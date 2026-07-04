“ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ”, ପାକ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କୋଚଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ପାକିସ୍ତାନକୁ କେବଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ମାଇକ୍ ହେସନ
Mike Hesson: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ସେଇଟା ଏହି କଥାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ର କୌଣସି ବି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଯୋଗ୍ୟତାର ଆକଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୱେବସାଇଟ୍ ‘ESPN Cricinfo’ ସହ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ରହୁଛି, କେବଳ ସେତିକି ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଗତ ବର୍ଷର ଏସିଆ କପ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହେସନ୍
ପାକ୍ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷର ଏସିଆ କପ୍ କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲୁ । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଜାଣିନି କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ମାନଦଣ୍ଡକୁ କେବଳ ଭାରତ ସହ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ମପାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କେବଳ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ।”
ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ପାକିସ୍ତାନୀ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଦଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ । ରାଜନୀତିକ ତିକ୍ତତା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ କେବଳ ଆଇସିସି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଭଳି ବହୁପାକ୍ଷିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ।