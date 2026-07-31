କୋଇଲା ଖଣିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ

ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ଏକ କୋଇଲା ଖଣିରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ପରେ ଅତି କମରେ ୩୨ ଜଣ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୁରୁବାର ଏକ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୩୨ ଜଣ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୧୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଖଣି ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଗଭୀର ଖଣି ଭିତରେ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କ୍ୱେଟା ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ସରକାରୀ ଖଣି ନିରୀକ୍ଷକ ଘାନି ବାଲୋଚଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଖଣି ଭିତରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମା ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସମସ୍ୟା।

ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୭ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଆହୁରି ୨୫ଟି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହୁରି ୧୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଖଣି ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର…

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫସିଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଖଣି ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ ବୋଲି ଘାନି ବାଲୋଚ କହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଶବସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଖଣି ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି ଉଦ୍ଧାର ଦଳଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଏବ ନୋଶେରୱାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବାକି ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।

କୋଇଲା ଖଣି ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଲେବର ଫେଡେରେସନ୍ ଦାବି କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନରେ, ବିଶେଷ କରି ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ, ଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣା ନିୟମିତ ଭାବେ ଘଟୁଛି। ଅନେକ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଭଲ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଚିହ୍ନଟ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ କମ୍ ଦରମା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର କୋଇଲା ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଦେଶର ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର…

Jio-ଏୟାରଟେଲର ନୂଆ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍! ଏବେ ପ୍ରତି…

୧୧୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଭାରତ-ବ୍ରାଜିଲ୍‌ର…

1 of 29,985