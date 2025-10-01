Asia Cup 2025: ହାର ମାନିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇଲେ ନକଭି, BCCI ଆଗରେ ମଥା ନଆଁଇଲା PCB
ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ମୁହଁଫୁଟାଣି । ଏସିଆ କପ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇଲେ ନକଭି । ଦୁବାଇ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଇଲେ ଟ୍ରଫି । ବିସିସିଆଇ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ପାକିସ୍ତାନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶେଷରେ ହାର ମାନିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ PCB । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରାଇଲା ଟ୍ରଫି । ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ(PCB), ଯିଏ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲା, ଶେଷରେ ତାର ସମସ୍ତ ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଛି।
ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ACC (ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ) ୟୁଏଇ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର BCCIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
ମୋହସିନ୍ ନକଭି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅପରାଜିତ ରହି ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମୟରେ, PCB ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋହସିନ୍ ଏସିସି (ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍)ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ। ସେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋହସିନଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ମୋହସିନ୍ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇରହିଲେ। ପରେ, ସେ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା।
ମୋହସିନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଦୁବାଇରେ ଏକ ACC ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। BCCI ପ୍ରତିନିଧି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଆଶିଷ ଶେଲାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରଫି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ BCCI ICC ନିକଟରେ PCB ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ପରାସ୍ତ
ଏହା ଭିତରେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ACC ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି UAE କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ଭାରତକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ମୋହସିନଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ACC ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଏହା କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ମାମଲା ଏତେ ବଢ଼ି ନଥାନ୍ତା। ତଥାପି, ACC ଶେଷରେ ଭାରତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ହିଁ କଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ କେବଳ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିନାହିଁ ବରଂ ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି।