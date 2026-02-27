ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା, ଏବେ ତାଲିବାନଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏହି ଦେଶକୁ ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନ
ତାଲିବାନଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏହି ଦେଶକୁ ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନ
PAK vs AFG War: ତାଲିବାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର ସାଉଦି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଉଦି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗୀ, ଏବଂ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ସାଉଦି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, କାବୁଲରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଫୈସଲ ବିନ୍ ରହମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଇସାକ ଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦି ଆରବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇସଲାମିକ୍ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଜେଦ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା?
୧. ସାଉଦି ଆରବ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଂଶୀଦାର। ଗତ ବର୍ଷ ଉଭୟ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବକୁ ପ୍ରଥମ କଲ୍ କରିଛି।
୨. ସାଉଦି ଆରବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ସାଉଦି ଆରବର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପ୍ରତି ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛି।
୩. ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଉଦି ଆରବ ମାନବିକ ସହାୟତା ନାମରେ ତାଲିବାନକୁ ୭୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
୧୯ଟି ପୋଷ୍ଟ କବଜା, ୫୫ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଅପରେସନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୯ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ କବଜା କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୫୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ କବଜା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସେ କାବୁଲ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାରରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ୧୩୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।