ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ନୂଆ ନଖରା, ୨୦୨୭ ୱାନଡେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପକୁ ନେଇ କଲା ହଙ୍ଗାମା
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ । ୩୦ ତାରିଖରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ହଇରାଣ ହରକତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ୨୦୨୭ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ଗୌହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଜେନ୍ସି ଜିଓ ସୁପର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ପାକ୍ ଦଳ ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବ ନାହିଁ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଆହୁରି ଗୌରବ ଯୋଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକ୍ ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସାନା ଏବଂ ଦଳର କୌଣସି ଖେଳାଳି ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
କାରଣ କ’ଣ
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବା ନେଇ ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଦଳ କୌଣସି ଖେଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଉଭୟ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରର ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ 2008 ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିନାହିଁ।
ଏହି ବର୍ଷ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ (ଦୁବାଇ) ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଆର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇଛି। ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ବିସିସିଆଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ)ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା।