ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍, ସେପଟେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଗଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ!
ଭାରତର ବିଜୟ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ତର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ରବିବାର (୨ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ନଭି ମୁମ୍ୱାଇର ଡିଓ୍ୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେବଳ ଦେଶରୁ ନିହେଁ ବରଂ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଭାରତର ଜିତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚଡ଼କ:
ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ରମିଜ ରାଜା ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ମହାନ ଦଳ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଦୃଢ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୃଢ଼ ଥିଲା।”
“ତେଣୁ ସେମାନେ ଆରାମରେ ରହିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ହତାଶାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ଯାହାକି ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସୁକ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ।”
“ଏହା ଯେକୌଣସି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର କାରଣ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ କାରଣ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ।”
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ବିଜୟ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସୋଏବ ଅଖତର କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୟର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ।
“ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଏକ କାରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।”
ସୋଏବ ଅଖତର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ରନରେ ଜିତିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି। ସେମାନେ ବହୁତ ବୃତ୍ତିଗତତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।”
୫୨ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା:
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ICC ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ।
ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଫାଲି ୭୮ ବଲରେ ୮୭ ରନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୁନେ ଲୁସ୍ ଏବଂ ମାରିଜାନ୍ କାପ୍ଙ୍କୁ ୪ ରନ କରିବା ପରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ।
ମଝି ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ୱିକେଟ ପତନ ମଧ୍ୟରେ ୫୮ ବଲ୍ ରେ ୫୮ ରନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଦୀପ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ (୧୦୧) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯିଏ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ୭ ୱିକେଟରେ ୨୯୮ ରନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୪୬ ରନରେ ସୀମିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ୫୨ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା।
ୱଲଭାର୍ଡ ୪୧ତମ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ରମାଗତ ୱିକେଟ ପତନ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ରନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।