ICC ଆଗରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା PCB, ଟି-୨୦ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରେ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ, BCCI ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ
ପୁଣି ଖୁଲମଖୁଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅପମାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛି।
ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ପୋଷ୍ଟରରେ ଏହାର ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଫଟୋ ସାମିଲ ନକରିବା ପାଇଁ ପିସିବି ଆଇସିସି ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ:
ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ପୋଷ୍ଟରରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଭାରତ), ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା), ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ), ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) ଏବଂ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) ଥିବା ହେତୁ ଏହି ମାମଲା ପିସିବି ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଉଠାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସୂତ୍ରରେ ପିସିବି ଆହୁରି କହିଛି, “କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଆମେ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରସାରଣକାରୀମାନେ ଆମର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିସିବି ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଏସିସି) ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏଥର ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, କାରଣ ICC ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପୋଷ୍ଟରରେ ଆମର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ସାମିଲ କରିନାହିଁ।
ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ICC T20 ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନ ଥାଇପାରେ, ଏହାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱକପରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। PCB ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ICC ପ୍ରଚାର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଅଭିଯାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ।”