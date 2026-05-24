ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ଵସ୍ତି, ୬ ଟଙ୍କା କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲ୍ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଶସ୍ତା
Petrol-Diesel Price: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତରେ ଗତ ମେ ୧୫ ତାରିଖରୁ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ୩ ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ୍ରେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ କମିଲା ତେଲ ଦର?
ପାକିସ୍ତାନର ଶେହବାଜ ସରିଫ୍ ସରକାର ଶନିବାର (୨୩ ମଇ) ତେଲ ଦର କମାଇବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୬ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୬.୮୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା କମିଛି।
କାହିଁକି କମିଲା ମୂଲ୍ୟ?
ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଏବଂ ‘ଡନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦର କମିବା ପଛରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ପ୍ରଭାବ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ ମାର୍ଜିନ (IFEM) ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସରକାର ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଦ୍ଵିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ସାପ୍ତାହିକ ସମୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବିଶ୍ୱ ତେଲ ବଜାରର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦର କମିଥିବାରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି।
ପୂରଣ ହେଲା IMF ର ସର୍ତ୍ତ
ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ରୁ ନେଇଥିବା ଋଣ ଏବଂ ତା’ର କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ ଚାଲୁଛି। IMF ର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ହାରାହାରି ଲିଟର ପିଛା ୮୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଲେଭି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସରକାର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ନିଜର ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମ୍ କମିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।